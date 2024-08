"Con Stefania si può vincere". Bori e Ferdinandi spingono Proietti ’Vogliamo cambiare la Regione’

di Roberto Borgioni

PERUGIA

Le fondamenta sono state messe. Adesso bisogna costruire il palazzo, cioè la campagna elettorale per provare a vincere le elezioni di autunno e riconquistare la Regione. Il centrosinistra umbro accoglie con soddisfazione (e un sospiro di sollievo) il sì di Stefania Proietti. Sarà lei, attuale sindaco di Assisi, a sfidare Donatella Tesei e il centrodestra nella grande corsa a Palazzo Donini.

La reazione di Tommaso Bori, segretario regionale del Pd e primo costruttore del Campo larghissimo, dà la linea all’indomani della nomina di Proietti: "Il Pd in questi mesi – dice Bori – è stato e continuerà a essere un regista generoso e non un protagonista narcisista, evitando gli errori e le sconfitte del passato. Siamo pronti a lavorare per un’Umbria migliore, più giusta, aperta e solidale". Poi la carezza alla candidata: "Stefania ha dimostrato grande senso di responsabilità meditando per un tempo congruo una scelta seria e ponderata che rappresenta oggi una grande opportunità per l’Umbria. La sua è una storia di successi, in questi anni ha dimostrato di essere una guida affidabile e innovativa. La sua esperienza come sindaca e presidente della Provincia è una garanzia di competenza e dedizione al servizio pubblico. Dopo lo straordinario successo conseguito da Vittoria Ferdinandi a Perugia, unito a quello di tanti altri sindaci dell’alleanza progressista – aggiunge Bori – ritengo sia doveroso proseguire in questo percorso di apertura e innovazione che abbiamo tracciato insieme a tutte forze del Patto Avanti, allargando la nostra coalizione a tutte le realtà alternative alla destra". Ripartendo, dice ancora Bori, "da diritto alla salute, ricostruzione della sanità pubblica, difesa dell’ambiente e del territorio, contro inutili inceneritori, diritto al lavoro degno e sviluppo sostenibile".

La citazione di Vittoria Ferdinandi da parte del segretario Dem non è casuale, perché con Proietti il centrosinistra punta a ripetere a Palazzo Donini quanto accaduto a Palazzo dei Priori. E proprio Vittoria Ferdinandi, in un post, fa sentire la sua voce: "Con la forza del Noi, un programma partecipato e l’energia positiva della collega sindaca di Assisi, anche la Regione può cambiare. Un grande in bocca al lupo a Stefania. Siamo al tuo fianco", scrive la sindaca di Perugia. Alla quale si accodano esponenti del Pd, da Anna Ascani a Valter Verini fino a Nicola Zingaretti: "Stefania rappresenta il cuore e il futuro di una terra meravigliosa".