Con Lillo la città va sullo schermo

ORVIETO La città in onda su Prime Video con “Sono Lillo 2 – Il multiverso“. Dal 19 settembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming video on demand di Amazon la seconda stagione della serie tv, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video, della quale Orvieto ha ospitato le riprese tra novembre e dicembre 2023. Nella serata di giovedì scorso al Cinema Giulio Cesare di Roma, si è svolta la presentazione e l’anteprima di tre degli otto episodi in programma alla presenza del cast al gran completo: il protagonista Lillo Petrolo (foto), il regista Eros Puglielli, Sara Lazzaro, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti, Katia Follesa, Paolo Calabresi, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, Maccio Capatonda, il mago Silvan, Benedetta Valanzano. "La città è perfetta per l’atmosfera fantasy e fiabesca della seconda serie", aveva detto Lillo nella conferenza stampa a Orvieto. E tra le bellezze della Rupe è interamente ambientato il secondo episodio della serie, una puntata cardine dalla quale, con la partecipazione di Lillo/Posaman all’immaginario “Orvieto Nerd Fest“, si sviluppa il cuore della vicenda principale della stagione. A fare da sfondo alla storia il Duomo, Piazza del Popolo con il suo Palazzo, il Ridotto del Teatro Mancinelli, scorci della città e altri interni che poi compariranno anche nelle puntate successive. Si sono intanto concluse le riprese del reality americano che si sono svolte in città tra agosto e settembre, proseguono quelle del film “Eva“ prodotto dalla Courier Film con Edoardo Pesce e Carol Duarte mentre tornerà a novembre la produzione Two Four che ha già girato ai primi di settembre al Pozzo di San Patrizio e alla Torre del Moro le riprese di un nuovo format televisivo per il mercato statunitense e britannico.