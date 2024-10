"Con le gonne mi provocate". Le avances dell’insegnante

PERUGIA

Centinaia di ex studentesse e studenti dei dieci master di giornalismo italiani hanno rivelato come "sessismo e molestie sessuali siano ancora fin troppo frequenti in classe e negli stage formativi". E nell’inchiesta - condotta da IrpiMedia, periodico indipendente - compare anche un formatore della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. "Voi con queste gonnelline mi provocate", diceva alle sue alunne durante le lezioni. L’insegnante andava anche oltre: Giuditta (pseudonimo di un’iscritta al master che, come le altre dell’inchiesta, ha scelto l’anonimato per timore di ripercussioni sulla sua futura carriera) ha raccontato che da parte dell’uomo c’era una "costante ricerca di contatto fisico" con "abbracci non richiesti", "carezzine", "pacche sulle spalle e sulla schiena" e "ammiccamenti". A ciò si aggiungevano "inviti fuori dalla scuola, con il pretesto di un caffè o di una cena, diretti a una o più alunne". Una serie di comportamenti che hanno lasciato Giuditta sdegnata. Un compagno di classe della giovane, ha aggiunto: "C’erano dei momenti in cui l’insegnante si avvicinava alle allieve mettendogli la mano sui fianchi e sulle spalle". Le avances indesiderate - secondo quanto riportato dall’inchiesta di Irpi Media - sono state talmente insistenti da venire notate da parte della classe che le ha riferite alla scuola di giornalismo. Nella replica l’istituzione ha confermato di essere stata informata dei fatti, reputati "gravi", dagli alunni e di avere preso provvedimenti contro il formatore. "La Scuola - si legge infatti nella replica - ha immediatamente aperto un’istruttoria ed esaminato il caso, considerandolo grave, e ha deciso di chiudere ogni rapporto con quel docente e di allontanarlo definitivamente, riservandosi altre eventuali azioni".

L’inchiesta di Irpi Media è durata otto mesi. Spiegano: "E’ nata da tre segnalazioni iniziali di discriminazioni di genere e molestie sessuali che abbiamo ricevuto durante conversazioni informali con studenti di giornalismo e redattrici.

Da febbraio 2024, abbiamo intervistato 239 studentesse e studenti e quattro fonti interne ai dieci master di giornalismo, da Nord a Sud, attivi riconosciuti dall’Ordine".