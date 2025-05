Con il sisma riceveva i pazienti in un vagone. Ora va in pensione il dottor Ivano Cenci

FOLIGNO Oltre 5mila pazienti curati in 32 anni di servizio. Numeri importanti per la carriera del dottor Ivano Cenci, psichiatra stimato dell’ospedale di Foligno che ha organizzato una festa per salutare colleghi e pazienti in occasione della meritata pensione. Cenci è stato un punto di riferimento sul territorio in ogni tempo, anche quando gli incontri sembravano impossibili. "Eppure – raccontano i pazienti - lui c’era. Pronto ad ascoltarci, sempre". Come quando nei giorni del terremoto del 1997, riceveva alla stazione ferroviaria in un vagone parcheggiato su un binario morto. Ad animarlo un mix unico. Grande professionalità, esperienza e competenza unite a qualcosa di sempre più raro in un settore attraversato da profonda crisi, il fattore umano.

"Non soltanto un rapporto psichiatra paziente - sottolineano – , ma qualcosa di più, che si chiama empatia, capacità di dialogo, inclusione, porta aperta a chiunque bussasse. Chi lo conosce sa come sia persona generosa e gioviale, una risorsa anche per i colleghi dello stesso servizio, aperto alle proposte, ai diversi pareri, fautore della partecipazione, del lavoro in team, indipendentemente dal ruolo. Perché di ruoli chiave lui ne ha davvero ricoperti facendo fare al servizio di salute mentale importanti passi in avanti". Già nel 1993 è nel Dipartimento di Salute Mentale Asl 3, di cui sarà responsabile dal 2004 Nel 2011 l’arrivo all’ospedale San Giovanni Battista, dove ha ricoperto incarichi importanti nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Asl Umbria 2 fino alla posizione di direttore di struttura complessa facente funzione a un anno della pensione.