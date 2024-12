Con “Disney Songs“, le canzoni dei cartoon sul palco del Bicini

Due proposte per le feste sul palco del teatro Bicini. Giovedì 26, nel giorno di Santo Stefano, va in scena con doppio spettacolo alle 17.15 e alle 21.15 “Disney Songs“, spettacolo dedicati a 100 anni di sogni animati attraverso le canzoni più belle dei classici Disney interpretate da Francesca Bruni, Stefano Benini, Chiara Dragoni e Matteo Mencarelli con Sabina Belei al pianoforte. Si ascolteranno canzoni molto amate come “Il cerchio della vita“ dal Re Leone, i duetti di Cenerentola (“Questo è l’amore“), La bella addormentata nel bosco (“So chi sei“) Biancaneve e i sette nani (“Io spero/Non ho che un canto) e Aladdin ( Il Principe Alì e Il Mondo è mio) e poi La Sirenetta con “Come vorrei“, La Bella e la Bestia e la Rapsodia Disney. Ingresso a 10 euro, 8.50 ridotto, informazioni e prenotazioni al 333-3879119 anche con whatsapp o sms. Domenica 29 alle 17.15 c’è poi Fabio Ceccarelli solo in “La fisarmonica come strumento fondamentale“ in un concerto dedicato alla colonne sonore per il cinema composte da Morricone, Rota, Piovani oltre a pagine di classici come Bach, Albinoni e Astor Piazzolla.