Comunità in lutto per Giuliana. Sellano tra rabbia e sconforto dopo il tragico incidente

La comunità di Sellano attende il funerale per dare l’ultimo saluto a Giuliana Massimiani, la oss di 57 anni deceduta sabato mattina in un tragico quanto insolito incidente stradale. La donna stava andando a lavoro all’ospedale di Spoleto quando, poco dopo Campello sul Clitunno, ha attraversato la strada un cavallo. Impossibile evitare l’impatto che è risultato letale sia per la donna che per l’animale. Sellano, dove abitava la donna sposata e madre di due figli, è in lutto. Cordoglio anche tra i colleghi di lavoro dell’ospedale di Spoleto. A destare rabbia, oltre al profondo sconforto, è comunque l’assurda dinamica dell’incidente. A quanto pare infatti, anche a causa del buio, la donna al voltante della sua utilitaria non avrebbe assolutamente visto il cavallo sfrecciare al centro della carreggiata. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per soccorrere la 57enne, le sue condizioni erano già gravissime. A poco è servita la disperata corsa verso quello stesso ospedale dove la donna si stava recando per andare a lavorare, con il suo turno che sarebbe iniziato poco dopo. I medici hanno fatto tutto il possibile per mantenerla in vita, ma la donna non ce l’ha fatta.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un’indagine: il reato ipotizzato è l’omicidio colposo. È stato individuato il proprietario del cavallo, un allevatore spoletino che ora rischia un procedimento per non aver messo in atto le dovute misure per evitare la fuga del cavallo, spaventato presumibilmente dal temporale che si è abbattuto su Spoleto nella notte tra venerdì e sabato.

Daniele Minni