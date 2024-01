Comunicazione della basilica di San Pietro. Padre Enzo Fortunato nuovo direttore

ASSISI – Papa Francesco ha nominato coordinatore della Giornata mondiale dei bambini e direttore della comunicazione della Papale di San Pietro in Vaticano padre Enzo Fortunato, già direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi. La notizia è stata data ieri dalla Sala stampa della Santa Sede. "Dal cuore del francescanesimo, la Basilica di San Francesco, al cuore della Chiesa Universale, la Basilica di San Pietro. Vorrei simbolicamente chiamare così i nuovi impegni che Papa Francesco mi affida e che porterò avanti con lo stesso entusiasmo e dedizione con il quale ho vissuto l’esperienza e il servizio ad Assisi". E’ il commento di padre Enzo Fortunato, sacerdote, scrittore, giornalista, conduttore tv e radiofonico, noto anche per il suo Bravagente, appuntamento quotidiano sui social. "Ringrazio il Santo Padre – aggiunge padre Fortunato - per la fiducia e l’affetto che mi manifesta, in questo giorno in cui mi chiede di servire la Chiesa con questi delicati incarichi e di vivere la mia vocazione attraverso la comunicazione dell’annuncio cristiano. Sento il peso della responsabilità, ma anche la gioia e l’entusiasmo da dove ripartire: i bambini. I più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi".