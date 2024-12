Comune, stanziati 45mila euro per piantare 62 specie arboree

Un importo di 45mila euro per 62 specie arboree da piantare nelle aree verdi cittadine. A illustrare dove saranno piantati i nuovi alberi è stato ieri l’assessore all’ambiente David Grohmann che ha risporto a un’interrogazione di Fratelli d’Italia. " La scelta delle specie vegetali per realizzare nuovi impianti – ha detto – dovrà essere orientata dalle esigenze e preesistenze dettate dall’ambiente urbano di destinazione e dai benefici conseguenti in termine di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore ecc. Sono da privilegiare piante poco idroesigenti. I principali elementi di cui tenere conto per realizzare nuovi impianti – h aggiunto l’assessore – sono l’adattabilità alle condizioni climatiche, la resistenza a parassiti, la presenza di caratteri indesiderati come allergenicità, velenosità, frutti pesanti, spine, ecc.., la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma e alle radici". Di seguito il quadro delle aree individuate e il numero delle rispettive piante da mettere a dimora: area verde in via Deruta a San Martino in campo (4 lecci e 4 bagolari); parco dell’arringatore a Pila (7 lecci ed 8 pini); parco di Sant’Anna (4 lecci, 2 bagolari, 2 carpini bianchi, 3 melograni, 2 ciliegi); parco Chico Mendez (4 lecci, 2 bagolari, 2 aceri riccio); percorso verde (5 bagolari e 5 frassini); area verde via Tecchi a Santa Sabina (2 olmi, e 2 aceri riccio), area verde San Quirico via Pigafetta (un bagolaro e tre olmi).