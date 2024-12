Comune-Regione, scontro sui rifiuti: "No all’ampliamento della discarica"

Il centrodestra orvietano vuole che venga realizzato il termovalorizzatore per i rifiuti secondo quanto indicato dal piano regionale elaborato dalla ex Giunta Tesei. Ma ovviamente non a Orvieto. È il tema dello scontro che la maggioranza che governa la città ha avviato ufficialmente sotto Natale con la nuova amministrazione regionale guidata dalla presidente Stefania Proietti, la cui posizione è contraria all’incenerimento dei rifiuti.

I capigruppo della maggioranza hanno presentato una mozione nella quale la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, la cui ubicazione dovrebbe essere indicata dall’azienda che lo realizzerà secondo le indicazioni della ex Giunta regionale, viene considerata fondamentale per non dover ampliare la discarica di Orvieto. Si tratta insomma di una “sfida“ che il Comune lancia alla Regione, nella consapevolezza del centrodestra che "la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione garantirà una drastica riduzione del ricorso alle discariche regionali, ormai in fase di esaurimento o già chiuse, così come certificato nello stesso Piano nel quale è prevista, una volta che l’impianto entrerà in funzione, una percentuale di rifiuti da smaltire in discarica non superiore al 7% rispetto al livello attuale che supera il 30%".

Secondo la maggioranza che governa la città, non esisterebbe una soluzione alternativa al termovalorizzatore o alle discariche per la chiusura del ciclo dei rifiuti "ed è pertanto certo che il mantenimento di livelli elevatissimi di smaltimento in discarica determinerà a breve, per quanto riguarda il sito de Le Crete, il consumo delle disponibilità volumetriche, rendendo così inevitabile la prospettiva di ulteriori ampliamenti del sito nemmeno molto lontani nel tempo". La maggioranza chiede al sindaco di opporsi alla inversione di rotta decisa dalla Proietti.

