Comunali, sondaggi a confronto. Nel 2014 la Giunta venne ’bocciata’

Nell’ultimo sondaggio Winpoll dello scorso 17 aprile sulle elezioni amministrative di Perugia (800 interviste a campione) alla domanda "Mi può cortesemente dire come valuta l’operato dell’amministrazione del sindaco Andrea Romizi?", il 25% ha risposto "molto bene", "più bene che male" il 33%, "né bene né male", il 23%, "più male che bene" il 14% mentre il 5% ha detto "molto male" (l’8% "non sa"). Il 58%, insomma, promuove la Giunta e il sindaco uscenti, il 19% la boccia mentre il 23% sembra piuttosto "neutro".

La stessa domanda fu fatta da Ipr Marketing nel febbraio 2014 (furono 1.000 gli intervistati): al governo della città c’era Wladimiro Boccali e la Giunta di centrosinistra. Alla domanda "Come giudica l’operato dell’attuale amministrazione comunale" le risposte furono: molto/abbastanza positivamente il 33%, molto/abbastanza negativamente il 63% (il 4% disse "non so"). E’ evidente quindi che dieci anni fa il clima per il primo cittadino uscente era completamente diverso da quello attuale. Tanto più che alla domanda "Come si vive a Perugia", il 68% rispose bene/abbastanza bene, ma il 71% dei perugini sentenziò che la qualità della vita era peggiorata. E in quel sondaggio il centrosinistra era al 45% (Boccali arrivo poi al 46,5). Questo per dire che, oltre al vantaggio con cui parte chi governa, c’è anche per il centrodestra un clima che non è certo quello del 2014...