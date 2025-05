Aggredisce il compagno con le forbici e tenta di squarciagli le gomme dell’auto: denunciata

Perugia, 21 maggio 2025 - Prima lo ha minacciato e colpito con le forbici, poi ha preso un coltello da cucina e ha tentato di squarciare gli pneumatici dell'auto del compagno. È successo questa mattina, mercoledì 21 maggio, in un esercizio commerciale di Ferro di Cavallo, dove è dovuta intervenire la polizia di Stato per sedare la lite e cercare di placare la donna, che però è stata denunciata per il reato di minacce aggravate e possesso di oggetti atti ad offendere.

L'uomo se l'è vista davvero brutta. È stato infatti lui a chiamare le forze dell'ordine, spaventato dal comportamento aggressivo e fuori controllo della compagna. Anche di fronte agli agenti, la donna, 38 anni, non ha desistito da tali comportamenti, anzi, impossessandosi improvvisamente di un coltello è uscita dal locale come una furia perché voleva forare le gomme della macchina, senza però riuscirci.

A quel punto, dopo averla bloccata, gli agenti l'hanno accompagnata in questura e denunciata. Al termine delle attività di rito, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce aggravate e detenzione di oggetti atti ad offendere.