Commozione in Sant’Agostino per l’addio a don Tonino Menichetti La comunità di Gubbio ha reso omaggio a Padre Antonio Menichetti, decano del clero eugubino, scomparso all'età di 95 anni. Il sacerdote, noto per la sua generosità e dedizione al servizio degli altri, ha lasciato un segno indelebile nella città e nella parrocchia di Baccaresca. I funerali, celebrati da numerosi sacerdoti, hanno evidenziato il suo profondo legame con la comunità e la sua fede in San Giorgio.