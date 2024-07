Commissioni, 10 rappresentanti di maggioranza e 6 di minoranza

Il Consiglio comunale (nella foto la presidente Elena Ranfa) ha approvato all’unanimità, con 33 voti a favore, la composizione numerica delle cinque commissioni consiliari permanenti. In particolare, come proposto dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, le cinque commissioni (ossia “Affari Istituzionali”; “Bilancio”, “Urbanistica”, “Cultura”e “Controllo e Garanzia) saranno composte ciascuna da 10 copnmsiglieri espressione della maggioranza e da sei espressione dell’opposizione. Sia il capogruppo del Pd Lorenzo Ermenegildi Zurlo (per la maggioranza) che la consigliera Margherita Scoccia (per l’opposizione) hanno dichiarato la disponibilità a votare una pratica che prevede il ritorno di una proporzionalità vigente una decina di anni fa e che rispetta le proporzioni presenti in Consiglio. Leonardo Varasano (Progetto Perugia) ha spiegato che questa proporzione è figlia dell’assegnazione degli scranni a seguito del ballottaggio.