Commissione sulla sanità. La maggioranza dice no

TODI – Un ordine del giorno per istituire una Commissione consiliare di studio sullo stato di attuazione dei servizi sanitari nel comprensorio della Media Valle del Tevere. È quanto hanno presentato in Consiglio comunale i consiglieri di centro sinistra, all’opposizione, ma il massimo consesso cittadino a maggioranza ha bocciato la proposta.

"Era un atto coraggioso – afferma il consigliere Fabio Catterini, Capogruppo Civici Todi – anche visti gli ultimi sviluppi a livello regionale, in quanto la Commissione avrebbe avuto il compito di monitorare, al livello locale, i livelli di assistenza e l’utilizzo delle risorse; quindi, una sorta di controllo e di verifica delle decisioni prese a livello regionale dalla presidente, ossia Stefania Proietti. Un atto di coerenza, perché la stessa Commissione era stata chiesta nel 2023, quando alla guida della regione c’era la Tesei; Commissione che all’epoca fu bocciata dal centro-destra per ovvi motivi". Oggi il risultato sarebbe lo stesso: la maggioranza ha detto no alla proposta, rinunciando - a parere dell’opposizione - a svolgere quella funzione di controllo e stimolo, che è funzione precipua del Comune.

"Una occasione mancata – aggiunge Catterini - il centrodestra ha preferito fare polemica anziché condividere una iniziativa di indiscutibile utilità, in quanto la Commissione sarebbe stata una fonte di dati, di conoscenze in ordine ai servizi sanitari erogati sul territorio".

S.F.