Commessa-ladra in gioielleria. Bottino: 15mila euro di monili. La scopre il titolare in un video

Città di Castello, 23 settembre 2023 – Era commessa in una gioielleria e la sera, quando rimaneva da sola, rubava i preziosi: nel tempo – secondo l’accusa – avrebbe sottratto monili per un valore di 15mila euro. Gli articoli, molti in argento e manufatti, venivano poi rivenduti su Vinted, fino a che qualcuno si è accorto: la donna è stata scoperta, denunciata e licenziata. Il reato di cui deve rispondere è "furto aggravato". A portare avanti le indagini sono stati i carabinieri della Stazione di Città di Castello, in collaborazione con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno denunciato la donna di 42 anni da tempo residente in Altotevere.

La quarantenne, commessa in una gioielleria del centro storico tifernate, secondo quanto evidenziato dalle indagini, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa spesso in concomitanza dell’orario di chiusura quando rimaneva sola. A quel punto avrebbe portato via alcuni gioielli in argento dal negozio. Il bottino veniva poi rimesso in vendita su Vinted. Il sospetto che la commessa trafugasse oggetti era venuto al titolare del negozio che, per togliersi ogni dubbio, si è collegato da remoto al sistema di videosorveglianza del negozio. In pratica ha assistito in diretta al furto quando una sera, in orario di chiusura, la quarantaduenne si è impossessata di alcuni gioielli in argento, nascondendoli all’interno della propria borsa. Alla vista di ciò il titolare ha chiamato i carabinieri che sono subito arrivati in zona e hanno rintracciato la donna a poca distanza, trovandola in possesso di quindici articoli in argento. Praticamente è stata colta con le mani nel sacco. La successiva perquisizione domiciliare nella sua abitazione, ha inoltre permesso ai carabinieri di ritrovare altri trentanove gioielli, anch’essi asportati dal negozio.