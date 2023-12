Commerciante e pugile

FOLIGNO E’ venuto a mancare all’età di 92 anni Guido Donati (foto). Ex pugile e commerciante, Donati è una figura storica di Foligno, conosciuto da tutti come “Piccirillu“. Quattro figli, Rita e Donatella impegnate con lui nella storica attività di piazza Matteotti, aperta dal 1984, Andrea con un altro negozio chiamato proprio ‘Guido Uomo’ in piazza della Repubblica e Alberto, stimato dentista. Donati è sempre stato un gran lavoratore, ha iniziato a lavorare con una bancarella, quando non aveva ancora dieci anni ed era impegnato in fiere, mercati e ci si muoveva con la merce, strada per strada. Lo sport è stato la sua grande passione, praticata attraverso il pugilato, dove ha combattuto ben 42 incontri. Ricca e movimentata la vita di Donati, come il salvataggio di una persona, che gli ha portato poi un riconoscimento del sindaco Italo Fittaioli. Donati è dunque uno degli ultimi commercianti storici della città. Testimoni di un tempo che fu e di un periodo storico, di un modo di stare sul mercato e nel mondo del commercio particolare, dove era fondamentale più di oggi il rapporto personale con il cliente. Rapporti e relazioni che Donati ha sviluppato anche attraverso la sua attività sportiva.