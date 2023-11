Comitato del ’no’ deluso dall’incontro con l’assessore

TERNI "Una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Spada per l’incontro con l’assessore Marco Iapadre. Purtroppo l’incontro ha avuto esito negativo, con l’amministrazione comunale che punta dritto verso l’apertura della Ztl nel periodo natalizio nonostante i numerosi punti di criticità evidenziati". Così il Comitato Famiglie Centro storico. "Torniamo amareggiati da questo incontro - continua – perché nonostante l’ascolto che l’assesore Iapadre ci ha sempre permesso, le nostre contrarietà alla decisione non hanno trovato accoglimento. Apprendiamo con stupore, inoltre, che i varchi verranno completamente spenti in quanto non hanno la moderna tecnologia per eseguire un controllo sui mezzi che “transiteranno” in Ztl, quindi chiunque potrà entrare e sostare come vuole tutto il tempo che vorrà. Con i sistemi spenti non sarà neanche possibile fare una raccolta dati dei mezzi in circolazione e correlarli con i dati di inquinamento e traffico". Il Comitato chiede almeno che nel periodo di apertura, 8 dicembre-6 gennaio, "parcheggi sotterranei e strisce blu siano gratuite per i residenti del centro"