Cominciano i lavori al ’Campo della Fiera’

CASTIGLIONE DEL LAGO – Pronti a partire i lavori tanto attesi alla struttura del Campo della Fiera di Pozzuolo. Si tratta - come spiega l’amministrazione comunale - un luogo importante per la comunità di Castiglione del Lago. I lavori annunciati e prossimi alla partenza riguarderanno la messa in sicurezza dell’area, la rimozione e sostituzione del tetto in amianto e del controsoffitto e l’efficientamento energetico. A seguire, il Cantiere comunale si occuperà di rifare i servizi igienici e completare le piccole manutenzioni per rendere la struttura completamente fruibile. Nel frattempo, l’Amministrazione sta già lavorando - come ha spiegato di recente - per trovare i fondi necessari al restauro della storica Sala Rosa dei Venti, sempre a Pozzuolo. Ad illustrare tutto l’intervento è stato l’assessore Pino Bistacchi che tra le deleghe assegnate annovera anche i lavori pubblici. "Restiamo uniti per valorizzare i nostri spazi comuni", l’appello del Comune.