Come sarà la Bastia futura Confronto con i cittadini

BASTIA UMBRA – Fase partecipativa per il nuovo Piano regolatore generale - parte strutturale di recente approvato, alla fine di luglio, dal consiglio comunale e che tanto ha fatto discutere le forze politiche cittadine. In questa ottica l’amministrazione comunale ha indetto una pubblica assemblea per incontrare la cittadinanza e illustrare il documento urbanistico. Avrà luogo mercoledì 13 settembre, alle ore 18, nella Sala Europa del Centro Congressi Umbriafiere. Interverranno all’appuntamento, in collegamento, i tecnici del FOA studio Architetti Associati, progettista incaricato della redazione del PRG Parte Strutturale. Sul piano procedurale il Comune di Bastia Umbra ha inoltre comunicato che il 12 settembre 2023 verrà data comunicazione al BUR Umbria del deposito degli atti e degli elaborati tecnici che resteranno depositati presso il Comune, settore urbanistica ed edilizia, piazza Cavour 19 e nel sito istituzionale www.comune.bastia.pg.it alla sezione amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio, per 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Entro il 10 novembre, chiunque potrà presentare osservazioni e opposizioni, per iscritto al sindaco. Osservazioni e opposizioni che resteranno depositate presso il Settore SUAPE, Urbanistica ed Edilizia a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o estrarne copia. Entro il 20 novembre 2023, inoltre, chiunque abbia interesse può presentare repliche. Infine il Comune evidenzia come sia stato costituito il gruppo di lavoro interno di progettazione del PRG con tecnici del Comune in collaborazione con i progettisti dello studio incaricato della redazione del documento urbanistico.