"Come pensate il centro storico?". Via al sondaggio

TODI – Qual è la percezione che hanno del centro storico della città i residenti e i non residenti? Per comprenderlo meglio il Comitato "Vivi la città" ha deciso di promuovere un sondaggio - nove domande ed una considerazione finale - che si intende veicolare tra il più ampio campione di cittadini residenti e non solo al fine di poter interpretare al meglio il sentire generale.

Il sondaggio sarà pubblicato a partire da lunedì 19 febbraio sulla pagina Facebook del Comitato "Vivi il Centro - Comitato Todi", verrà diffuso tramite Whatsapp e potrà essere richiesto inviando una mail a [email protected]. I risultati saranno presentati in una conferenza pubblica che rappresenterà anche il momento in cui il Comitato avanzerà le sue proposte alla cittadinanza in merito alla modifica del Regolamento ZTL che verrà poi portato all’attenzione dell’amministrazione comunale. "Con questo percorso – dicono i promotori – vogliamo favorire la massima partecipazione della cittadinanza, residente e non residente nel centro storico , al fine di renderla partecipe nell’orientare le scelte migliori finalizzate a ridare slancio e vigore ad un centro storico sempre più isolato e rinchiuso in se stesso". Del resto, in più occasioni anche negli ultimi mesi, intorno al ’cuore’ di Todi si è acceso il confronto su vari argomenti: dall’accesso all’accoglienza, dalla sosta ai trasporti pubblici sino alla tutela e alla valorizzazione degli spazi verdi.

Susi Felceti