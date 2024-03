Come cambia il trasporto pubblico. A Perugia costerà 15 milioni all’anno. Navette in centro e Brt dal 2026

PERUGIA

Come cambierà il trasporto pubblico a Perugia dopo la nuova gara di assegnazione del servizio Tpl? La proposta inoltrata due settimane fa dagli Uffici della Mobilità del Comune alla Regione, vede l’ingresso prepotente del Metrobus, che modificherà gli assetti e le corse degli autobus su quella direttrice. Nel documento trasmesso da Palazzo Grossi all’assessorato regionale ai trasporti) vengono spiegati anche gli altri elementi di novità in base ai programmi di esercizio contenuti nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums): prevedono una strategia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale secondo alcuni principi.

Il più significativo è legato all’introduzione del Metrobus, ma c’è anche contemplata l’integrazione strutturale e sistematica con il Minimetrò, la diversificazione del materiale rotabile in base all’entità della domanda di mobilità da servire, la copertura delle aree a domanda debole garantita con servizi a bassa frequenza o a chiamata. Oltre a questo il Piano contempla l’introduzione di autobus elettrici per le linee a servizio del centro storico e progressiva adozione di autobus "low emission" sulle restanti linee e infine per le linee a frequenza, nelle giornate feriali e scolastiche, è stato previsto un modello di esercizio con 3 livelli di cadenzamento che offrano un’intensificazione dei servizi nelle fasce di punta. Nel documento ci sono anche i chilometraggi che stima Palazzo dei Priori: per i minibus (fino a 22 posti) l’ipotesi è di 1.004.774,12 chilometri all’anno, per i bus standard 4.348.664 km/anno, il Brt (con mezzi da mezzi 18 metri) dovrebbe percorrere 503.176 chilometri, con una produzione totale/annua di 5.856.615 chilometri che non di discosta di molto da quella attuale. Il costo complessivo è stimato in 14,9 milioni (14.963.077) e di questi 10,1 milioni saranno coperti con nil Fondo nazionale, mentre il Comune confermerà il proprio impegno da 4,8 milioni, cifra simile allo stanziamento attuale dell’amministrazione comunale. Proprio in quese ore l’assessorato regionale di Enrico Melasecche ha fatto sapere che si è aperto il bando per individuare le aziende di trasporto interessate all’assegnazione dei 4 lotti (la scadenza è il 27 maggio) e non a caso il più importante è proprio quello relativo al lotto 1 che vale 184 milioni e comprende tutto l’urbano di Perugia, Corciano e Assisi, comprese scale mobili e ascensori, e i traghetti del Trasimeno per un totale di 7,7 milioni di chilometri annui.