Comando militare Esercito Umbria . Arriva il colonnello Stefano Silvestrini

Caserma “Fortebracci”: cambio al vertice del comando militare dell’ Esercito (CME) “Umbria”. Al colonnello Vincenzo Nazzaro è subentrato il colonnello Stefano Silvestrini, proveniente dall’Ambasciata d’Italia a Stoccolma dove ricopriva l’incarico di military attaché in Svezia. All’avvicendamento era presente il generale di divisione Ugo Cillo, comandante dell’area territoriale del comando forze operative Nord di Padova, unità di vertice da cui dipende l’Ente militare umbro. Il colonnello Nazzaro lascia la guida dell’ente dopo un periodo di circa 3 anni che lo ha visto impegnato in diverse operazioni sul territorio tra cui le attività per il contrasto al Covid-19 e l’operazione “Strade Sicure“ Il Cme “Umbria” opera in regione nella veste di comando territoriale dell’Esercito e i suoi compiti principali sono legati all’attività certificativa documentale nei confronti della cittadinanza e agli aspetti di promozione.