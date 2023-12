Coltellate al ristorante. Convalidati i due arresti

Resta in carcere il ventiquattrenne di origine egiziana accusato di aver tentato di uccidere i due fratelli ristoratori di San Feliciano. Il gip ieri ha convalidato l’arresto suo e del connazionale diciannovenne, disponendo che il più giovane venga rilasciato. Inoltre, il giudice non ha accolto l’ipotesi dell’aggravante della premeditazione contestata invece dalla procura. Durante l’udienza di convalida solo il 19enne ha deciso di parlare raccontando di essere andato al ristorante assieme ai due connazionali e alla ex moglie di Sorrentino, per ordinare una pizza e di essere scappato a piedi dal locale quando è iniziata la rissa fra i titolari, a loro volta armati di coltello, e i suoi connazionali. Secondo la Procura di Perugia che contestava la premeditazione si sarebbe trattato invece di un "piano" ordito all’apice di una escalation di rabbia - fatta di denunce e controdenunce - maturata nel rapporto tra i due ex coniugi e anche loro famigliari per motivi di gelosie e forse anche per questioni economiche. E proprio la posizione della donna rischia di aggravarsi visto che il sostituto procuratore Franco Bettini non esclude che potrebbe essere stata proprio lei a fornire indicazioni per l’aggressione. A sostenere questa tesi degli inquirenti ci sarebbe anche la testimonianza della sorella dei Sorrentino, che in quella notte di sangue è rimasta ferita mentre ha difeso il fratello probabilmente salvandogli la vita, proprio lei avrebbe già raccontato che la donna ha avuto un ruolo anche fisico nell’aggressione ai due ristoratori e avrebbe anche riconosciuto i tre aggressori dalle foto segnaletiche mostrate dai carabinieri, descrivendone dettagliatamente addirittura il modo in cui erano vestiti. Sempre quella notte il gruppo autore del raid punitivo si è poi dato alla fuga a bordo di una macchina guidata dalla donna, sotto il sedile dell’auto è stato trovato anche un coltello sporco di sangue. Ma la sorte ci ha messo lo zampino a complicare ancora di più uno scenario già pazzesco: l’auto in fuga, poco lontano, ha incrociato la vettura condotta dalla figlia della donna poco più che diciottenne (figlia avuta dal matrimonio con Sorrentino) e i due veicoli sono rimasti coinvolti in un violento incidente stradale, la cui esatta dinamica è in fase di ricostruzione, all’esito del quale la ragazza (con ferite non gravi), la madre e uno degli aggressori sono stati trasportati d’urgenza anche loro in ospedale a Perugia. La donna nelle scorse ore ha già lasciato l’ospedale.