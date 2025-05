Colpi nelle abitazioni. Arrestato il quinto uomo. Sgominata l’intera banda

È stato arrestato anche l’ultimo dei componenti della banda di ladri che aveva messo a segno diversi colpi nelle abitazioni del folignate e del tuderte. A seguito delle serrate ricerche del personale della Polizia, anche l’ultimo soggetto destinatario dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di furto in abitazione, consumati e tentati, in concorso con altri quattro soggetti, è stato assicurato alla giustizia. La misura cautelare era già stata eseguita martedì scorso nei confronti degli altri complici che, in seguito all’attività di osservazione e pedinamento, erano stati individuati e condotti in carcere a Spoleto. Verificata l’irreperibilità di uno degli indagati, le ricerche sono proseguite incessantemente fino alla giornata di giovedì quando, vistosi alle strette, l’uomo si è costituito presentandosi spontaneamente presso la Casa di Reclusione di Spoleto. L’operazione costituisce il frutto di un’indagine della Polizia di Foligno e della Squadra mobile di Perugia, sotto il coordinamento della Procura di Spoleto che ha permesso di documentare l’incessante attività del gruppo criminale. Le attività illecite hanno interessato ampie porzioni della provincia, investendo, tra l’altro, Trevi, Bevagna, Bettona, Todi e Collazzone. La Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto ed ottenuto dal Gip presso il Tribunale di Spoleto, un’ordinanza con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque membri del sodalizio criminale, tutti già noti alla Polizia.