Colonia felina di via Caracciolo. Fondi all’associazione “U.n.a.“

FOLIGNO - Il Comune di Foligno ha riconosciuto un contributo di 2mila euro per l’anno 2023 all’associazione U.n.a., con sede in città, per sostenerla nelle attività svolte relativamente all’Oasi felina di via Caracciolo. L’associazione U.n.a. (Uomo, natura, animali) è da anni impegnata, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione della Usl2, Servizio sanità animale, in attività e campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, la promozione della sterilizzazione degli animali d’affezione (cani e gatti) come prevenzione del randagismo e soprattutto nella gestione di ricoveri per animali abbandonati o feriti. L’associazione, come specificato nello Statuto, non ha fini di lucro e il contributo del Comune vuole andare a sostenere i volontari che portano avanti la mission della struttura attraverso il proprio lavoro quotidiano.