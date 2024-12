Collevalenza. Riaprono castello e borgo

TODI – Inaugurano sabato 21 i lavori di riqualificazione del castello di Collevalenza, iniziati all’inizio dell’anno e finanziati con un investimento di 400 mila euro. Un’opera pubblica importante, considerato che il paese è conosciuto in Italia e nel mondo per la presenza del santuario dell’Amore Misericordioso voluto dalla Beata Madre Speranza e che proprio il 26 gennaio aprirà qui la Porta santa in occasione dell’Anno giubilare. In occasione della cerimonia di inaugurazione, prevista per le ore 11, verrà deposta una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti situato nella Piazza del paese. I lavori hanno visto la ripavimentazione di tutte le vie e gli spazi pubblici, tramite il rifacimento dell’intera rete dei sottoservizi, dall’acquedotto alle fognature, dal metano alla pubblica illuminazione. Il cantiere, inoltre, ha riguardato non solo il centro storico ma anche le mura e l’area verde.

