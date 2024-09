Collescipoli nel degrado: "Intervenire subito"

Collescipoli abbandonato al degrado. È la denuncia del’associazione culturale L’Astrolabio che, con una lettera a firma del Presidente Giuseppe Rogari, punta il dito contro le precedenti e l’attuale amministrazione comunale. "Il degrado - scrive Astrolabio - è stato causato dall’abbandono determinato dall’azione delle amministrazioni comunali, che hanno fanno perdere importanti occasioni di promozione e sviluppo. Sono trascorsi oltre undici anni dalla chiusura della facoltà di economia aziendale a Collescipoli ed ancora i prestigiosi palazzi recuperati con l’utilizzo di notevoli risorse finanziarie sono vuoti, privi di un utilizzo che faccia da volano per il borgo". Il presidente Rogari spiega che "palazzo Catucci ha avuto parziali interventi di manutenzione grazie alla convenzione con un università telematica, il chiostro di Santa Cecilia ha subito gravi danni, dovuti ai mancati controlli del Comune. Dopo diversi anni in cui l’utilizzo ha riguardato iniziative non consone alla bellezza dell’edificio (sagre, tavolate), la mancanza di manutenzione e soprattutto la mancata pulizia per almeno cinque anni hanno portato all’intasamento delle caditoie causando sversamenti di acque nelle stanze, con danni alle volte ed al parquet. Tre anni fa i volontari per Collescipoli hanno provveduto a ripulire il chiostro, raccogliendo dieci sacchi di erbacce e dodici di calcinacci, ma da allora non si è posto alcun freno al degrado". Ora gli edifici comunali (chiostro di Santa Cecilia, palazzo Catucci e palazzo comunale) hanno urgente bisogno di interventi.