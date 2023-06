Colle San Paolo è pronto per il suo Music Festival

(COLLAB: minciaroni-sara WEB) PANICALE E’ tutto pronto a Colle San Paolo per il Colle Music Festival. Torna – dopo lo stop dovuto alla pandemia – una nuova edizione della manifestazione musicale che si tiene presso l’area verde della piccola frazione del Comune di Panicale a due passi da Tavernelle (uscita Pietrafitta dalla variante). Questo evento è una quattro giorni all’insegna della buona musica accompagnata da proposte gastronomiche di qualità della tradizione locale. Il format è quello di una band musicale che si esibisce per ognuna delle quattro serate caratterizzate anche dall’ottima cucina. Torta al testo, pizze artigianali, primi piatti con i sughi della tradizione e un piatto special ormai conosciutissimo per la sua prelibatezza: i nidi di cipolla fritta. L’11 giugno inoltre è previsto anche il raduno "Girebike" per gli appassionati di bici tra borghi e panorami. Per gli amanti del calcio è anche garantita la visione su megaschermo della finale di Champions League. L’ingresso è libero e l’area ristoro apre alle 20. Le band che si esibiranno sono: i Tiger Roll, Skypink, Principi di Galles, Deeradio. Questo, come tanti eventi del territorio. è l’occasione per sostenere l’associazionismo locale e il volontariato.