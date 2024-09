Collaborazione tra Finanza e Comune

SPOLETO Insieme per combattere gli illeciti. Comune e Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d’ intesa in materia di tutela delle risorse del Pnrr, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. L’accordo, firmato negli uffici del Comune dal sindaco Andrea Sisti e dal comandante provinciale Carlo Tomassini, ha come fine la collaborazione reciproca per garantire il corretto utilizzo delle significative risorse destinate al Comune di Spoleto, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr. Il protocollo, che resterà in vigore sino a fine 2026, rafforzerà le azioni a tutela della legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche. Il Comune s’ impegna a mettere a disposizione della Guardia di Finanza dati e analisi in relazione all’affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi i subappalti.