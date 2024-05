Col furgone si schianta contro un tir. Valerio Spanu morto a 49 anni. Era stato consigliere a Panicale

Terribile schianto in superstrada furgone finisce contro il tir che lo precede: morto praticamente sul colpo il conducente, Valerio Spanu, 49enne, padre di quattro figli. Il terribile impatto, probabilmente dovuto a un colpo di sonno o a un malore, è avvenuto poco prima delle 11, in superstrada all’altezza di Fabriano est (direzione Ancona), dove vi è il restringimento di corsia dovuto a lavori stradali. Scattato l’allarme sulla strada statale 76 “della Val D’Esino“ si sono portati eliambulanza, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e personale Anas. Purtroppo per il conducente del furgone, origini sarde ma residente da tempo in provincia di Perugia, a Magione, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, padre di tre figli maschi e una femmina, quest’ultima di pochi anni, era dipendente di una nota catena di supermercati e stava raggiungendo una sede di lavoro. Nel recente passato, tra il 2014 e il 2019, era stato anche consigliere comunale del Movimento 5 stelle nel Comune di Panicale. Al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, la dinamica del terribile schianto.

A quanto emerge, il furgone si è infilato proprio sotto il tir che lo precedeva a bassa velocità, tamponandolo. Un impatto che non ha lasciato scampo al 49enne umbro, troppo gravi i traumi riportati. In poche ore la notizia è rimbalzata nel Perugino dove Spanu e la sua numerosa famiglia è conosciuta e apprezzata. Il 49enne era legatissimo a sua moglie Karina e alla sua splendida famiglia ed era appassionato di fitness. L’amministrazione comunale di Panicale ha espresso il suo "più profondo cordoglio. Tutti ne abbiamo apprezzato l’umanità, la sincerità e la serietà che ha sempre messo a disposizione della collettività", sottolineano dal Comune, ricordando "la disponibilità e cordialità, dimostrate sia nell’impegno quotidiano che in quello civile come consigliere comunale nella legislatura 2014-2019. L’amministrazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore".

"Sono un artista – scriveva di sé Spanu nel suo profilo social – infatti disegno, dipingo e scolpisco ma apprezzo tutto ciò che parla di qualunque forma di arte. Mi piace avere amici di ogni tipo e cultura". La salma è stata restituita ai familiari e nelle prossime ore dovrebbe essere fissata la data dei funerali. Inevitabili le code e i disagi al traffico con questo tratto di superstrada chiuso per tre ore.

