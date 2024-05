Cocaina nascosta nel libro. Ventenne finisce in carcere

Un libro che ha riservato decisamente una sorpresa ai carabinieri della stazione di Marsciano che lo hanno aperto. Le pagine, infatti, erano state ritagliate fino a creare uno spazio, invisibile dall’esterno, all’interno del quale poter conservare la cocaina. Trentadue dosi per un totale di 14 grammi, pronte per essere spacciate e conservate in questo modo nell’abitazione dove un cittadino albanese diventidue anni viveva a Perugia. I carabinieri lo hanno intercettato a Marsciano, dove probabilmente, era andato per cedere le dosi che i militari hanno trovato nascoste nel caricabatterie da auto sulla quale viaggiava.

Lo hanno fermato nell’ambito di un’attività di prevenzione finalizzata proprio a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il suo tentativo di concludere rapidamente il controllo e ripartire, come riferisce il comando provinciale dei carabinieri di Perugia, ha insospettito i militari impegnati nell’attività di controllo. Così, hanno provveduto ad approfondire gli accertamenti all’interno della vettura, verificando anche il caricabatteria con la presa per accendi sigari delle auto. Qui, nascosti in maniera molto accurata, sono stati rinvenuti dai carabinieri quattro grammi di cocaina: già confezionati in piccoli ovuli, con tutta probabilità pronti per essere ceduti.

Dall’auto, i militari si sono spostati nell’abitazione dove, come detto, è stato trovato il libro “nascondiglio“ oltre a un bilancino di precisione e del materiale utilizzato in genere per il confezionamento delle dosi. Arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, il ventiduenne è stato condotto dai carabinieri nella casa circondariale di Perugia-Capanne.

Luca Fiorucci