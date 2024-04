Cocaina dietro al bancone del bar “Sigilli“ al locale per trenta giorni

Il questore Bruno Failla chiude per un mese, con sospensione della licenza in base all’articolo 100 del Tulps, il bar in zona stadio dove nei giorni scorsi la polizia aveva arrestato la titolare, pregiudicata, per spaccio di droga. Non è la prima volta, riferisce la Questura, che il locale viene sottoposto a questo tipo di misura: già nel 2020, 2021 e 2023 l’attività commerciale era stata sospesa per violazione della legge sugli stupefacenti e per la presenza di persone con precedenti di polizia e ubriachi che avevano dato luogo ad episodi di violenza. Lo scorso 24 aprile gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile avevano trovato involucri di cocaina nascosti fra gli alimenti. "Il provvedimento del questore ha finalità sia cautelative, con obiettivi di prevenzione - spiega la polizia – oltre che dissuasive sui soggetti pericolosi, così privati da un abituale luogo di aggregazione, ma è anche mirato a tutelare la sicurezza dei cittadini e dei residenti della zona".

La cocaina era nascosta dietro al bancone del bar, tra i pacchetti di patatine. Per questo era stata arrestata la titolare. Alla donna, sessantenne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, il giudice ha poi concesso gli arresti domiciliari in fase di convalida del provvedimento di fermo. La polizia nell’occasione aveva sequestrato complessivamente circa sessanta grammi di cocaina, alcuni dei quali già confezionati in dosi. Gli agenti avevano fermato un avventore del locale, trovato in possesso di una dose di cocaina. Era così scattato il blitz nel bar, col sequestro dello stupefacente e il fermo della donna. Parte della droga era stato ritrovato dagli investigatori in un secchio, nell’estremo tentativo della donna di disfarsene. Il resto era tenuto in una confezione di patatine. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, le dosi di cocaina venivano vendute al prezzo di 50 euro l’una.