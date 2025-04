Co-housing per persone disabili. Casa di comunità, taglio del nastro

Inaugurata a Castiglion Fosco la prima Casa di comunità del Trasimeno adibita a co-housing per persone con disabilità. Finanziato coi fondi Pnrr, il progetto è stato realizzato dall’Area sociale dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e dal Comune di Piegaro con il Distretto sanitario del Trasimeno. La struttura è stata ricavata in un edificio di proprietà del Comune, nel piccolo borgo di Castiglion Fosco. Dopo la ristrutturazione, sono stati ricavati due appartamenti con sei posti letto ciascuno, completi di cucina e spazi comuni e di una sala pc per le attività di sviluppo delle competenze digitali degli ospiti. Si tratta, come spiegato dalla responsabile dell’Area Sociale dell’Unione dei Comuni, Alessandra Todini, "di una risposta innovativa ai bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità che si realizza nei tre obiettivi della coabitazione, dello sviluppo delle potenzialità di ognuno e di un percorso verso l’autonomia anche professionale e lavorativa". Un progetto che mira a strutturare percorsi di vita indipendente per un numero massimo di dodici ospiti. La gestione dei servizi è affidata a un raggruppamento di tre Cooperative sociali (Polis, Frontiera lavoro e Coralius) che mettono a disposizione personale con profili professionali di tipo educativo, psicologico e di accompagnamento al lavoro, al fine di realizzare il progetto di vita individuale partecipato e personalizzato, elaborato con ognuno degli ospiti dalla competente Unità di valutazione multidimensionale socio-sanitaria integrata (Uvm).