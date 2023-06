Cmc Packaging celebra i talenti Tra produzione e sostenibilità

“CID23 Innovation Day“ è giunto alla decima edizione: è l’appuntamento che viene organizzato ogni anno da Cmc Packaging, società del portafoglio del Kkr Global Impact Fund e supportata dal Climate Pledge Fund di Amazon, leader nel settore del packaging on demand, con sede a Città di Castello. Un evento dedicato al talento, in una giornata di approfondimento che è stata l’occasione per presentare le innovazioni di un settore che non si è mai fermato. Parola d’ordine “Reduce“: ridurre sprechi e impatto mantenendo efficienza e performance produttive. Al CID23 hanno partecipato oltre 150 ospiti giunti da 5 continenti. Francesco Ponti, Ceo di Cmc ha evidenziato come "grazie a innovazione e ricerca, Cmc si candida a diventare leader mondiale del packaging 3D in Italia, con nuove soluzioni per la sostenibilità".