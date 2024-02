Claudio Cicchella saluta . È procuratore di Spoleto

Claudio Cicchella è il nuovo procuratore della Repubblica di Spoleto. Prenderà servizio da oggi. Ieri il saluto del procuratore Sergio Sottani, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto professionalmente, "per la serietà e l’impegno profuso, per la collaborazione e la lealtà sempre dimostrata in questi anni e per aver dato un contributo prezioso alla crescita della Procura Generale". Il procuratore generale si è complimentato per il nuovo ruolo assunto dal dottor Cicchella, affermando che questo nuovo incarico è un riconoscimento meritato. Claudio Cicchella ha sentito il dovere di esprimere il più sentito ringraziamento nei confronti del procuratore generale, dei colleghi sostituti, del dirigente e di tutto il personale amministrativo. Dopo una settennale collaborazione, Cicchella ha rimarcato, l’elevatissima professionalità di chi ha guidato, e guida l’Ufficio e di coloro che vi lavorano.