Claudio Baglioni sta male e rinvia l’inizio del tour. Slittano i tre concerti d’esordio al Lyrick di Assisi

"Con rammarico, dispiacere, rincrescimento, amarezza e tutte le scuse per il disagio che causerà questo tempo di ritardo, sono costretto a posticipare, con la più corretta cautela, l’inizio del giro". Con queste parole, pubblicate ieri mattina in un lungo post sui suoi canali social, Claudio Baglioni (nella foto) annuncia il rinvio al 15 gennaio del nuovo tour nei grandi teatri lirici italiani, “Piano di Volo Solo tris“ che avrebbe dovuto debuttare questo giovedì al Lyrick di Assisi con altri due concerti attesi anche venerdì e sabato. I motivi sono una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che hanno colpito Baglioni. "Questo tipo di patologia – dicono gli organizzatori – non permette lo svolgimento di un concerto one man show voce e altri strumenti e la prognosi prescritta è di 60 giorni di riposo assoluto. Il tour partirà il 15 gennaio da Roma e a breve saranno comunicate le informazioni per i concerti inizialmente programmati fino al’11 gennaio e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati". informazioni su www.friendsandpartners.it.

Nel suo post, Baglioni racconta con grande amarezza la decisione arriva dopo una preparazione durissima, i dolori e le infiammazioni fino al peggioramento. "Una performance a solo, la più impegnativa e difficile tra tutti i tipi di esibizione – dice – chiede al protagonista di arrivarci nella forma più buona, anche perché è unico artista in scena e non può appoggiarsi ad altri comprimari e farsi aiutare laddove sia in difficoltà. Oltre a questo presupposto, tentare, comunque, di superare precauzioni e fastidi può portare a danni più gravi e, potenzialmente, cronici, finendo con il pregiudicare l’intera vicenda artistica. Di conseguenza, per sanare completamente questo malanno funzionale, sono costretto a posticipare l’inizio del giro"