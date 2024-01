ORVIETO La città celebra il Giorno della Memoria assegnando la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e Sami Modiano. Giovedì 25 gennaio, alle 10 nella sala consiliare del Comune, si terrà la cerimonia pubblica di conferimento alla quale interverranno il prefetto Giovanni Bruno, il sindaco Roberta Tardani, Ruben Della Rocca, già vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, e gli studenti delle scuole superiori. Modererà l’incontro l’assessore all’Istruzione Alda Coppola. L’iniziativa fa seguito alla pronuncia del Consiglio comunale che nell’aprile 2021 aveva approvato il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita e presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, Liliana Segre, e all’adesione del Comune di Orvieto alla “Rete dei Comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo“ che lo scorso ottobre aveva dato il via libera al conferimento della cittadinanza onoraria a Sami Modiano.