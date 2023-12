Cittadinanza benemerita a Roberto Prosperi

TODI – La città ricorda Roberto Prosperi a dieci anni dalla scomparsa, avvenuta in circostanze tragiche nel 2014. Sabato 9 novembre, alle ore 17 nella Sala del Consiglio, è in programma il conferimento della Cittadinanza Benemerita all’imprenditore. protagonista della vita associativa dei commercianti di Todi. Roberto si distinse anche per il suo impegno nelle organizzazioni di categoria a livello regionale e negli enti di promozione dell’Umbria, facendolo emergere come animatore di importanti iniziative culturali e turistiche. Sabato pomeriggio, oltre al sindaco Antonino Ruggiano, che consegnerà alla famiglia il riconoscimento, sono previsti gli interventi di colleghi e amici che ricorderanno la figura di Roberto Prosperi. Quello all’imprenditore Roberto Prosperi chiude il 2023, anno nel quale l’Amministrazione comunale ha promosso l’istituzione di un registro di cittadini benemeriti.