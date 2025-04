Città pronta all’assalto del Giro. Ecco gli spazi messi a disposizione

Manca sempre meno a maggio e al Giro d’Italia, di cui Gubbio ospiterà, domenica 18 maggio, la partenza della nona tappa che collega la città di pietra e Siena. Un evento importante che offre una copertura mediatica di primo livello: LA7 è pronta a girare uno speciale, mentre è in corso di stampa “Il Garibaldi“, la rivista considerata la Bibbia del giro, riprodotta in 10mila copie e distribuita a tutti gli accreditati al Giro, con una pagina intera dedicata a Gubbio. Non solo, perché sono diversi anche gli eventi collaterali alla partenza. Su tutti spicca la “Notte rosa“ della sera antecedente la partenza, con la città addobbata a festa, musica ed eventi che prepareranno Gubbio all’arrivo di ciclisti, appassionati e giornalisti da tutto il mondo. Vista la complessità organizzativa che la partenza di tappa porta con sé, sono importanti anche gli spazi messi a disposizione dal Comune agli organizzatori: Parcheggio di Piazza Quaranta Martiri come villaggio commerciale; parte di via Campo di Marte; Via Matteotti; Viale del Teatro Romano, Via Tifernate fino alla partenza ufficiale; Parcheggio del Teatro Romano; Parcheggio della Coop e parcheggio adiacente utilizzato anche come terminal autobus per Squadre e Caravan oltre che da area paddock nei giorni in cui il Giro d’Italia sosterà in città; Piazza Quaranta Martiri e Largo Porta Marmorea, aree interessate dall’evento podio firma – villaggio commerciale, dal 17 maggio alle 15 al 18 maggio alle 18:30. Proprio Piazza 40 Martiri è ormai al centro dell’attenzione: i lavori proseguono con celerità per permettere il normale svolgimento delle manifestazioni, e già da qualche giorno dalla parte antistante l’orologio delle Logge dei Tiratoi sono state tolte le transenne, riuscendo a dare una prima impressione del lavoro finale.

Federico Minelli