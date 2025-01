Citta’ in lutto

FOLIGNO La città piange la scomparsa di Moreno Ballanti, 56 anni, avvenuta la scorsa notte. Oggi i funerali alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore.

Moreno Ballanti è stato protagonista per almeno un decennio del mondo delle discoteche umbre. Di Foligno, ma noto in tutta l’Umbria per la sua attività di vocalist e organizzatore di eventi e serate.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social. Ecco alcuni dei post più toccanti: "Oggi dico addio a un amico che ha illuminato le notti con la sua energia, e la sua unicità. Sei stato un’icona, un simbolo di quelle notti indimenticabili che non si dimenticano mai. Anche se non sei più qui, la tua presenza e l’influenza che hai avuto continueranno a vivere in ogni ricordo, in ogni angolo della notte che hai amato così tanto. Riposa in pace, amico mio. Sarai sempre una stella che brillerà nel cuore di chi ti ha conosciuto".

Ed ancora: "Non ci sono parole per descrivere il vuoto che lasci. Porterò sempre nel cuore i ricordi delle notti trascorse insieme piene di risate. Riposa in pace Night Brother Moreno Ballanti"

"Certe notizie che non vorresti avere mai. Fai buon viaggio Grande Moreno Ballanti, hai guidato intere generazioni della notte, ora vai a fare un po’ di baracca lassù Baila. Rest In Peace".