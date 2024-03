Città Futura, niente coalizione. Il centrosinistra va dritto e sostiene Alessia Tasso

L’Associazione Città Futura, dando seguito a posizioni più volte illustrate in maniera articolata, ha deciso di uscire dalla coalizione di centro sinistra in vista delle prossime amministrative, formata ora da LeD, M5S, Pd, Psi. La decisione, che era nell’aria, è stata ufficializzata mercoledì al termine di una affollata assemblea svoltasi nella sede della Società Operaia, e di un dibattito proseguito per diverse ore.

Le motivazioni sono quelle note: no alle primarie per la scelta del sindaco, valutate, a parte i tempi organizzativi decisamente ristretti, un modo della politica di smarcarsi dalle decisioni che le competono, una discontinuità con il passato sul piano delle scelte e di un programma innovativo per agevolare lo sviluppo del territorio comunale. Città futura, presieduta da Jacopo Cicci, proseguirà il suo percorso, rilanciando sia la candidatura a sindaco di Leonardo Nafissi sia aprendosi ad altre possibili collaborazioni. In vista, confronti con realtà quali Cantiere sociale di Tognoloni e Gubbio città europea di Pierotti. Sta avviandosi insomma una nuova fase. Intanto la coalizione di centrosinistra ha preso atto della situazione ufficializzandola con un proprio comunicato.

"Nonostante i numerosi tentativi di trovare una soluzione condivisa – si legge nella nota – il gruppo di Città Futura ha deciso di non partecipare a un processo di primarie per la scelta del candidato alla guida della coalizione. In ogni caso, la coalizione di centro-sinistra formata da Liberi e Democratici, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Socialisti conferma la propria unità e determinazione a portare avanti il proprio progetto politico" sostenendo "con convinzione Alessia Tasso, quale candidata sindaco in grado di ben rappresentare la sensibilità della coalizione, per i valori riformisti e progressisti e per la sua importante esperienza amministrativa e conoscenza del territorio. Da subito ci impegniamo a portare avanti il nostro programma con rinnovato vigore, mantenendo un dialogo aperto con tutte le forze politiche e sociali che desiderano contribuire al progetto".