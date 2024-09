Città di Castello e Majano ora sono legate anche dallo sport

CITTÀ DI CASTELLO - Unite dalla figura di Angelo Zampini, Città di Castello e Majano sono ora legate anche dallo sport. Zampini fu un eroe tifernate che più di 100 anni fa in Friuli Venezia Giulia si rese protagonista di una strenua difesa della popolazione fino al sacrificio della vita (medaglia d’onore). Le due città sono per questo legate su più fronti. L’assessore allo sport Riccardo Carletti in rappresentanza del Comune tifernate, ha accompagnato l’Atletica Libertas del presidente Ugo Tanzi, nella duplice veste anche di consigliere comunale, al 32mo Trofeo Città di Majano, la manifestazione internazionale giovanile di atletica leggera che ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutta Italia e anche da Slovenia, Polonia e Croazia. Di ritorno, l’assessore ha annunciato la volontà di ricambiare l’invito. Il gruppo sportivo tifernate ha partecipato al Trofeo con 15 giovani che hanno ben figurato al cospetto di coetanei provenienti dall’Italia e dall’Europa. Il miglior risultato è stato quello di Giacomo Palmi, secondo nel salto in lungo.