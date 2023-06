Città di Castello, Domani una grande Arena Dance con Dj Shopping e Ralf

Domani, con il ritorno di Dj Shopping grazie ai Tifernauti Alberto Brizzi e Marco Capaccioni, la musica sarà la regina del centro storico che si trasformerà fino a mezzanotte in una grande arena per ballare. I negozi aperti faranno da cornice alla spettacolare esibizione a ingresso gratuito di Dj Ralf alle 22 in piazza Gabriotti e alle dieci postazioni con i deejay che suoneranno in contemporanea dalle 19. Luci e colori, immagini e parole si fonderanno in una scenografia coinvolgente al ritmo del deejay umbro, al secolo Antonio Ferrari, uno dei grandi nomi italiani della dance che ha fatto ballare folle in tutto il mondo, diventando un’icona della musica house. A scaldare il pubblico dalle ore 20.30 sarà Benny Blanco. Il concerto si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza previste per i grandi eventi all’aperto, quindi con il controllo delle borse e degli zaini all’ingresso e il divieto di introdurre nell’area di piazza Gabriotti bottiglie chiuse, contenitori di vetro, lattine e oggetti contundenti. Nei pressi del palco verrà allestita una postazione riservata alle persone con disabilità. I varchi per l’ingresso del pubblico saranno da corso Cavour e dalle scale mobili del bastione del Cassero. Musica dance, le hit del momento e i grandi classici della produzione discografica accoglieranno chi passeggerà nel centro storico tifernate in dieci mini-discoteche dislocate in piazza Fanti, piazza Matteotti, piazza del Garigliano, corso Vittorio Emanuele (tre postazioni), via Mario Angeloni, piazza Raffaello Sanzio, piazza Gioberti e piazza Garibaldi.