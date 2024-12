Città della Pieve, adesso è Natale!. Accesi l’albero e la stella polare

Inaugurato il Natale a Città della Pieve con l’accensione dell’albero e della stella polare. Un abete di 9 metri campeggia ora in piazza del Plebiscito insieme alla grande installazione luminosa dopo che l’accensione è stata arricchita dall’esibizione della coivolgente banda dei babbi Natale, dallo spettacolo acrobatico, con fuoco e led, della compagnia Alchimia e dalla suggestiva musica degli zampognari. Fino al 6 gennaio ogni angolo della città sarà avvolto dall’atmosfera del Natale e tra gli eventi anche la possibilità di vivere un’esperienza unica di fruizione del Prespe dipinto più grande del mondo, l’Adorazione dei Magi del Perugino, custodito nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Il 28, 29 e 30 dicembre, attraverso un videomapping fortemente suggestivo, il visitatore potrà immergersi nella luce, nei suoni, nei dettagli e nelle emozioni della più imponente opera della natività esistente. Il Progetto è a cura dell’Amministrazione Comunale, Sistema Museo, Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve e Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Negli orari il 28 dicembre e 30 dicembre dalle 16:30 alle 19:00 e il 29 dicembre dalle 16:30 alle 18:00. Per tutto il periodo delle feste Città della Pieve ha pensato di regalare ai cittadini e turisti, non solo un palinsesto di iniziative e spettacoli di grande qualità, ma anche tanti appuntamenti gratuiti pensati per i più piccoli, i veri protagonisti delle Feste, tra cui: Le Api di Babbo Natale, un piccolo villaggio in festa, a tema api. Con esposizioni, degustazioni, presentazioni di prodotti ed esperienze sensoriali; Natale al Mini Ranch che diventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio per grandi e piccini con il battesimo della sella su Pony e la Mini Fattoria; Natale al Teatro; e per l’Epifania il 6 gennaio dalle 17:30, torna il momento più magico dell’anno dedicato ai bambini e alle famiglie: la discesa della Befana dalla Torre. Attorniata dai fedeli e festosi folletti, invocata dai bambini, la vecchietta più famosa e attesa d’Italia distribuirà gioia, sorrisi e caramelle. Ancora una volta lascerà con il fiato sospeso il volo dell’arzilla vecchietta che partirà dal Campanile del Duomo di Città della Pieve per arrivare alla Torre Civica in un percorso di circa 45 metri per ripartire lesta e finalmente atterrare nella Piazza del Plebiscito volando per ulteriori 75 metri.