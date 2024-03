Città della Domenica: apertura anche by night

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha fatto registrare oltre 80mila presenze alla Città della Domenica provenienti da tutta Italia, il parco perugino si prepara ad un nuovo ciclo di eventi. L’avvio della stagione 2024 è previsto per domani, quando il parco naturalistico e di divertimenti fondato da Mario Spagnoli entrerà nel suo 61esimo anno di attività aprendo le porte ai visitatori. Al suo fianco ci sarà ancora una volta il Comune di Perugia attraverso una collaborazione sancita da un protocollo d’intesa firmato ieri da Alessandro Guidi, direttore di Città della Domenica, e dal vicesindaco Gianluca Tuteri. "Ritengo che la Città della Domenica continui a rappresentare quelli che sono i veri valori della vita – spiega Tuteri – In un periodo storico contraddistinto da una società prettamente utilitaristica, il parco ci dimostra che le cose non valgono per quello che costano o appaiono, ma in relazione ai valori educativi che incarnano: mi riferisco all’importanza, per i genitori, di trascorrere il proprio tempo insieme ai figli divertendosi, oppure il vivere all’aperto, a stretto contatto con la natura come stiamo cercando di fare nelle nostre scuole con il progetto dell’outdoor education". Guidi ha annunciato che la direzione sta lavorando, tra le altre cose, all’apertura del parco oltre il consueto orario, in ‘”notturna”: "la sua collocazione consente infatti non solo di godere di una vista unica sulla città di Perugia illuminata, ma anche di osservare il cielo stellato da una prospettiva privilegiata. Verranno quindi studiati “eventi ad hoc”, concerti e laboratori sotto le stelle, il tutto con la possibilità di fermarsi a cena".