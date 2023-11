Città cardioprotetta, defibrillatore alla ’Monini’

UMBERTIDE – La città ha un nuovo defibrillatore (il nono) nell’ambito del progetto "Umbertide città cardioprotetta". E’ stato istallato ieri nell’area esterna della scuola dedicata a Marcella Monini, indimenticabile mamma coraggio e medaglia d’oro al valor civile. Il macchinario è stato finanziato dai soci Coop di Umbertide con 3mila euro. All’inaugurazione, ieri, il dirigente scolastico Raffaella Reali, il vicesindaco Annalisa Mierla anima del progetto, l’assessore Lorenzo Cavedon, la presidente e la vice della sezione soci Coop di Umbertide, Eleonora Giannelli e Patrizia Framboas, Giandomenico Martinelli (soci Coop), il consigliere di amministrazione di Coop Centro Italia, Cinzia Ragni, il presidente della Croce Rossa Italiana di Città di Castello Francesco Serafini, insieme ai piccoli alunni della Monini.

"Il messaggio della città cardioprotetta – ha detto Mierla – deve arrivare a tutti. Grazie ai soci Coop è stato donato questo defibrillatore ospitato uno spazio non chiuso dell’area esterna della scuola e come tale sempre fruibile". "E’ importante la presenza di questo nuovo defibrillatore in questa scuola che conta circa 230 persone, senza contare i tanti genitori che ogni giorno vengono qui", ha affermato la preside Reali". "Siamo orgogliosi di esser qui – ha aggiunto la presidente Giannelli – Nel 2019 avevamo organizzato una raccolta fondi per poter acquistare il defibrillatore che è stato donato alla "Monini".