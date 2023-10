Cisl in visita al carcere: "Manca personale"

TERNI "Da rivedere la dotazione organica nel carcere di Sabbione". La Fns Cisl Umbria rinnova "la sua grande preoccupazione per il sottorganico del personale nelle carceri umbre". Martedì la visita a Terni del segretario Fns nazionale, Mattia D’Ambrosio, accompagnato dal segretario regionaleRiccardo Laureti e dalla segretaria Fns Cisl dell’istituto, Vanda Falconi, alla casa circondariale di Sabbione. "Abbiamo riscontrato molteplici criticità – così i sindacalisti –, primo tra tutti quello riguardante il personale. Il sottorganico, come più volte ribadito, impatta con questioni di sicurezza sia per i lavoratori che per i detenuti e per questo chiediamo che sia modificata la dotazione organica del personale. A Terni, infatti, sono presenti numerose tipologie di detenuti e per questo chiediamo che sia prestata maggiore attenzione per quelli che hanno problemi psichiatrici. Diversi di questi provengono da altre strutture".