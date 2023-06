Circolo Acli, un viaggio nei luoghi di don Milani

FOSSATO DI VICO – Il consiglio direttivo del circolo Acli "Ora et labora", guidato dal nuovo presidente Francesco Pascucci, ha definito il programma delle attività per l’intero anno, con una scansione analoga a quella gestita dal presidente emerito Sante Pirrami. In questo mese ci sarà un incontro-dibattito con i professori Mario Tosti e Giancarlo Pellegrini sul ruolo dei cattolici in politica, chiamato "Il partito che non c’è: Cattolici e politica nel XXI secolo" ed una gita a Barbiana, nei luoghi di don Lorenzo Milani. Domenica 9 luglio, come da tradizione, tornerà la "FestAcli" sul Monte Cucco, bella iniziativa giunta alla 31^ edizione: quest’anno sarà ricordato don Tonino Bello a trenta anni dalla morte. Sabato 26 agosto, presso il Santuario della Madonna della Ghea, nel comune di Fossato di Vico, si terrà l’incontro che anticipa la "Giornata della custodia del Creato". Per settembre è prevista una piacevole gita a Marotta ed un’altra iniziativa culturale ancora in fase di definizione. Nel mese di ottobre si terrà la presentazione del censimento degli immigrati residenti nell’eugubino-gualdese. A novembre la tradizionale uscita a Collevalenza e a Montefalco con pranzo a base di prodotti tipici.