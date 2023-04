Cinque anni di Sperandio "Prospettive confortanti"

Il rendiconto della legislatura 2018 – 2023 dell’amministrazione Bernardino Sperandio è sostanzialmente positivo. Il bilancio del quinquennio è stato illustrato, davanti ad un folto pubblico e alla dei rappresentanti dell’opposizione. "La popolazione del comune di Trevi a causa delle poche nascite è diminuito di 300 abitanti ma le prospettive future sono confortanti. Il comparto dell’industria - ha spiegato Sperandio - tiene molto bene tanto che, Trevi occupa il 19° posto fra i comuni umbri per numero di aziende attive. E’ aumentato il reddito procapite grazie ad un discreto gettito fiscale, sono triplicate le attività commerciali e ricettive. Positiva la collaborazione con l’Unione dei Comuni con 12 servizi associati, acquisiti circa 7 milioni di euro per i programmi di digitalizzazione e Green community, buone prospettive per la fascia olivata per l’iscrizione ai paesaggi rurali storici italiani, per l’avvio del Contratto di Paesaggio per il rilancio economico e sociale della Montagna. Da non dimenticare che è stato inaugurato il polo culturale, è stata valorizzata di Villa Fabri, preziosi i reperti trovati negli scavi archeologici di Pietrarossa, riscontri positivi dei concerti e delle stagioni teatrali, segnali a conferma che il comune gode ottima salute". Per quanto riguarda l’esecutivo, l’assessore ai Lavori Pubblici Dalila Stemperini ha ricordato che: "Sono sono stati investiti circa 10 milioni per la nuova scuola di Borgo Trevi, si provveduto ad efficientare la messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici. Sono stati investiti 700 mila euro per le strade, è stato realizzato il parco agricolo e altri 700mila euro per la manutenzione degli impianti sportivi, e 250 mila euro per interventi dei cimiteri". Paolo Pallucchi assessore commercio personale ha precisato che: "Dopo 15 anni di gestazione è stato approvato il piano regolatore operativo, è stato stilato il nuovo piano del commercio". "In questi cinque è stata portata a termine la digitalizzazione degli archivi", ha aggiunto Sandro Mignozzetti assessore all’urbanistica, mentre Stefania Moccoli ha precisato che "tra i tanti aspetti positivi in crescita, il turismo sociale e il notevole boom di presenze turistiche". C.Lu.