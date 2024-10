Cinema L’Umbria star alla Festa di Roma

L’Umbria sbarca da protagonista alla Festa del Cinema di Roma con artisti, pellicole, produzioni e maestranze. Proprio nel film d’apertura della manifestazione, “Berlinguer. La grande ambizione” diretto da Andrea Segre brilla una giovane e talentuosa attrice di Foligno, Giada Fortini, che interpreta la figlia dello storico leader del Pci al quale presta volto e sentimenti Elio Germano.

Nel film Giada interpreta la figlia di Enrico Berlinguer, Maria, e in occasione dell’anteprima romana ha affrontato con parecchia emozione il red carpet (foto sopra) insieme a Germano e agli altri attori. Molto apprezzata sul red carpet anche l’attrice perugina Isabella Orsini, oggi principessa (è sposata con il principe belga Edouard De Ligne La Tremoille) e produttrice di successo che ha sfilato sul tappeto rosso insieme alla figlia, tra i flash dei fotografi. Debutto assoluto anche per il cortometraggio “Padre“ di Michele Gallone, realizzato con il contributo dell’Umbria Film Fund 2022 e il supporto di Umbria Film Commission, presentato nel concorso “Alice nella Città“ (foto sotto). Il corto è interpretato da un attore d’eccezione, il perugino Filippo Timi con Francesca Inaudi e Alberto Paradossi, è stato girato proprio a Perugia con Piazza del Bacio in bella evidenza e nel cast schiera anche la giovanissima ternana Carolina Michelangeli e la tifernate Alessandra Chieli.

La produzione esecutiva è di Studio Lumiere di Perugia e dell’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri che partecipa a questa edizione della Festa con altri due eventi di forte impatto. Entrambi sono in programma domani: alle 16 l’Associazione che raccoglie le maestranze umbre della settima arte sarà allo Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, all’Auditorium Parco della Musica dove presenterà il corto “Antonio”, scritto e diretto da Emiliano De Martino, interamente girato in Umbria, di cui ha curato la produzione esecutiva. E alle 18 nello Spazio Coming Soon proporrà l’evento “Cineasti Umbri: racconti e testimonianze dal territorio”, con la presentazione dei progetti cinematografici ed audiovisivi realizzati nel 2024 (verrà proiettato “La Ballata del Trasimeno”) e da realizzare nel 2025 in Umbria. Tra gli artisti che hanno assicurato la loro presenza ci sono Massimiliano Varrese, Antonello Fassari e Anna Crispino.

Sofia Coletti